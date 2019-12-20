مصر | إحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية لتخريبهم خطوط البترول بإيتاي البارود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية لتخريبهم خطوط البترول بإيتاي البارود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، إحالة 10 متهمين بسرقة وتخريب خطوط البترول بالبحيرة، مما أدى إلى اشتعال النيران والتسبب في وفاة عدد من المواطنين، إلى محكمة الجنايات.

البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدي المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود مما أدى إلى اشتعال النيران بالمكان، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرون.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لحماية المكان وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية " المواسير - معنيا " بمركز إيتاي البارود، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإبلاغ شركة البترول بطنطا وغلق خط أنابيب البترول وتم تعيين حراسة من مركز الشرطة على المكان المذكور.