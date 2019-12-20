مصر | النيابة تصرح بدفن جثة عامل شنق نفسه بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصرح بدفن جثة عامل شنق نفسه بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة عامل "تباع" داخل صندوق سيارة نصف نقل تابعة لإحدى شركات الملابس العالمية، بمنطقة أبو النمرس.

وكشفت التحقيقات، أن العامل كان يمر بحالة نفسية في الفترة الأخيرة، فقام بشنق نفسه داخل الصندوق، وتم العثور على جثته عند فتح سائق السيارة ومندوب الشركة لصندوق السيارة عند عودتهم من مهمة عمل، فتم الإبلاغ بالواقعة.

وبسؤال شقيقه في التحقيقات، أكد أنه يعاني من حالة نفسية في الفترة الاخيرة، فيما صرحت النيابة بدفن جثة العامل.

بداية الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "تباع" داخل صندوق سيارة نصف نقل تابعة لشركة ملابس عالمية حال ركنها بمخزن الشركة بقرية شبرامنت.

وعلى الفور، تم التحفظ على الجثة وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

