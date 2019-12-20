شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بنشر الثقافة الرياضية وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بنشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية لاعطائهم الفرص الحقيقيه للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظه عاليا.

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وأشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية العامة التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للمواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف استغلال طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.

من جانبه قال وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وفي إطار خطة النشاط الرياضي لعام 2019 / 2020 قامت الإدارة العامة للرياضة بالمديرية بتنفيذ يوم رياضي بمركز شباب ميت يزيد التابع لمدينة منيا القمح في خماسي كرة القدم للشباب بمشاركة 40 من اعضاء مركز الشباب بهدف نشر ثقافة الرياضة بين جميع المواطنين وتفريغ الطاقات والترويح عن الذات وممارسة النشاط الرياضي للشباب بالمراحل العمرية المختلفة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضه انه في نهاية اليوم تم توزيع عدد من الجوائزعلى الفائزين بالمراكز الاولي في المسابقات المختلفة التي تمت إقامتها.