شكرا لقرائتكم خبر عن طب بنها تنظم المؤتمر الخامس لوحدة أمراض الكلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية طب بنها، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى القاضي، عميد طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، المؤتمر الخامس لوحدة أمراض الكلى والكلى الصناعية ببنها، وبرئاسة الدكتور حسن جلال رئيس المؤتمر، والدكتور أشرف طلعت رئيس اقسام الباطنة العامة«، والدكتور محمد الطنطاوي رئيس وحدة امراض الكلي والكلي الصناعية.

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وقال الدكتور مصطفي القاضي عميد الكلية، ان المؤتمر نظم تحت عنوان( علم أورام الكلي) Onco-Nephrology، حيث أستعرض المؤتمر أنواع أورام الكلى، وأسباب الإصابة بها، وطرق تشخيصها، وطرق العلاج الحديثة ومنع حدوثها.

وشارك في المؤتمر الدكتورة غادة القنيشي رئيس وحدة أمراض الكلي بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور محمد كمال الأستاذ بوحدة أمراض الكلى، كما حضر المؤتمر أطباء امراض الكلي بالقليوبية من وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفي الجامعي بكلية الطب البشري بجامعة بنها مع الأساتذة بقسم الأمراض الباطنة بالكلية.

ونوه «عميد طب بنها» إلى أهمية الإهتمام بتفعيل المؤتمرات العلمية بطب بنها، مع حرص إدارة كلية طب بنها على توفير كافة سبل الدعم الممكنة لها.