شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يوزع 250 بطانية ومواد غذائية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ فعالية لتوزيع البطاطين والمواد الغذائية على أهالينا بمدينة دسوق ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة. يأتي ذلك في إطار الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب بجميع المحافظات وقال المحاسب احمدجعفر امين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ بعد مشاركته في الفعالية انه تم توزيع 250 بطانية و300 كيس مواد غذائية زنة 15 كيلوجراما على اهالينا بمدينة دسوق ضمن مبادرة حياة كريمة وسط حالة من البهجة والسرور بين الاهالى مؤكدا ان الحزب في كفرالشيخ سيقوم بتوزيع 6000 بطانية و20 طن مواد غذائية خلال فصل الشتاء الحالى في جميع مراكز المحافظة جاء ذلك بحضور عادل حسنين امين الحزب ببندر دسوق وعدد من قيادات الحزب بالمدينه، ويأتى ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للمشاركة المجتمعية ومساندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مستقبل وطن» يوزع 250 بطانية ومواد غذائية في كفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.