شكرا لقرائتكم خبر عن أساتذة الأورام يوصون بتدريب شباب الأطباء بأمريكا وأوروبا.. وعلاج غير القادرين بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي السنوي لعلماء الأورام المصريين بالخارج والداخل، والذي يقام بعنوان «عودة الطيور المهاجرة»، بوضع «خريطة طريق» لشباب الاطباء يتم فيها وضع جدول زمني لتدريبهم بالمراكز العالمية الكبرى تحت رعاية الاطباء لمصريين المهاجرين، كذلك تم الاتفاق على قيام الخبراء المصريين في الخارج بمناظرة بعض الحالات النادرة للمرضى مجانا وبدون أي نفقات على مدار العام ،وذلك حتى يستفيد المريض من خبرة العلماء المصريين بالخارج ومن هذه الفاعليات بطريقه مباشرة.

وقالت الدكتور ابتسام سعد الدين استاذ الاورام بطب قصر العيني ورئيس المؤتمر، أنه قد تم الاتفاق على سفر مجموعة من شباب الاطباء المصريين للدراسة والتدريب على احدث أساليب العلاج والبحث العلمي وجراحات الأورام الدقيقة في كل من كندا والولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وأستراليا، وذلك تحت مظلة «الطيور المهاجرة» من اساتذة الاورام المصريين بالخارج الذين ابدوا استعدادهم الكامل لدعم لشباب الاطباء المصريين.

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وأضافت أستاذ الأورام أن الموتمر الذي شارك فيه اكثر من ٣٠٠ خبير أورام من مصر وخارجها، أوصى في ختام فاعلياته بضرورة استمرار روابط التعاون في مجال البحث العلمي بين الاطباء المصريين في الخارج مع أقرانهم في داخل مصر على مدار العام وعقد لقاءات علميه دوريه لدراسه تطبيق أحدث ما توصل اليه العلم في كافه أوجه علاج الأورام لصالح المريض المصري.

وبدوره قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن اكثر أنواع السرطان انتشارًا لدى الرجال هي: الكبد، المثانة، الغدد الليمفاوية، الرئة، القولون البروستاتا، المعدة، أما بالنسبة السيدات يأتي في المرتبة الأولى وبفارق كبير، سرطان الثدي، ثم الكبد، والغدد الليمفاوية وسرطان الرحم، مشيرا ان المرض منتشر في محافظات الدلتا اكثر من الصعيد، حيث ينتشر سرطان المثانة البولية اكثر في وجه بحري، وفي الصعيد ينتشر سرطان الغدد الليمفاوية.

وشدد استاذ الاورام، على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الاورام والطب، مما يساهم كثيرا في تحييد الخطأ البشري ومناظرة الكثير من المرضى والمساعدة في تشخيص الحالات الجديدة بدقة وسرعة كبيرة، مشيرا ان هناك العديد من الدراسات والبحوث التي تجرى حالي في هذا الشأن، كما يتم استخدام تلك التقنيه في معهد الاورام حاليا ولكن على نطاق محدود.

وأوضحت الدكتورة ميرفت مطر استاذ الاورام ومنسق عام المؤتمر، ان المؤتمر يقام بشكل سنوى بمشاركة نخبة كبيرة من علماء الأورام المصريين بالخارج والداخل والجامعات ومراكز الأورام البحثية، ومجموعة شباب الأطباء استمراراً لمسيرة التواصل وتبادل الخبرات والارتقاء بالبحث العلمي وذلك ايمانا باهمية التواصل وتبادل الخبرات ودراسة اخر ما توصل له العلم في مجال بحوث الاورام في مختلف المراكز الطبية حول العالم .