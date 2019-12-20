شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية» تخصص قطعة أرض لإقامة مستشفى جديد في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض لإقامة مستشفى جديد على مساحة 30 ألف متر مربع في مدينة السادس من أكتوبر لخدمة سكان المدينة والمحافظات المجاورة.

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وأشار الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة، عضو مجلس النواب عن المدينة، أنه تقدم بطلب احاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس عقب قيامه بزيارة ميدانية إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وبعد سلسلة اجتماعات بمجلس النواب ووزارتى الإسكان والصحة، تم خلالها الاتفاق على الأرض والتمويل ومدة التنفيذ واعتماد الاوراق والرسامات الهندسية، لافتاً إلى الموافقة على اقامة المستشفى بعد المستشفى المتكامل والانتهاء من تخصيصه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والحصول على النماذج الهندسية المعتمدة من وزارة الصحة ويضم ثماني غرف عمليات في جميع الجراحات العامة والتخصصية من جراحة المخ والأعصاب والعظام وأوعية دموية وجراحة المناظير وقسطرة القلب ووحدات تشخيصية متقدمة ووحدة مناظير سعة ٢٥٠ سريرا داخليا بالإضافة إلى وحدة العناية المركزة، والأطفال المبتسرين بتمويل من الهيئة ومشاركة وزارة الصحة في تجهيز المستشفى بالأدوات الطبية وامداده بالقوة البشرية خلال ١٨ شهراً.

وأوضح أنه تم البدء فورا في أعمال التطوير ورفع الكفاءه لمستشفى اكتوبر المركزي عن طريق بناء العيادات الخارجية والاستقبال وساحة انتظار المرضى على مساحة ١٢٠٠ متر والتى خصصها جهاز مدينة أكتوبر امتداد للمستشفى في الأرض الواقعة بين المستشفى ومصــــــــــــــــــــر الخير، فضلا عن أعمال رفع الكفاءة بالأقسام الداخلية والانتهاء من غرف العناية المركزة وشبكة الغازات بتمويل من جمعية المستثمرين ومجلس الأمناء والمجتمع المدني والذى يستمر لمدة 6 أشهر.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه بدأ الطرح الفوري لأعمال مستشفى جراحات امتداد المستشفى وبناء مستشفى ملحق على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع توسعة والحصول على النموذج الهندسي المعتمد من وزارة الصحة (تمويل هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز اكتوبر ووزارة الصحة) مدة التنفيذ ١٢ شهراً فضلا عن الانتهاء من أعمال مبنى التأمين الصحي في الحي السابع بتمويل من هيئة التأمين الصحي وتسلمه في موعد أقصاه 4 أشهر وفرش وحدات الرعاية الصحية الأولية وخاصة في التوسعات الشمالية وابني بيتك.