شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه مشرفة.. 25 طالبا من مدارس شرم الشيخ شاركوا بفريق تنظيم منتدي شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك 25 طالب وطالبة من مدارس شرم الشيخ في فريق عمل تنظيم منتدي شباب العالم وكانوا وجوها مشرفة لطلاب وطالبات مصر الذين يجيدون اللغات الأجنبية المختلفة والتعامل اللائق مع الضيوف وقواعد الاستقبال والاتيكيت في المواقف المختلفة.

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وكانت لفتة طيبة من إدارة منتدي شباب العالم النسخة الثالثة أن يضم ضمن فريق التنظيم عدد من طلاب مدارس شرم الشيخ الذين يجيدون التحدث بعدة لغات أجنبيه المشاركة في التنظيم.

وقد رصدت «المصري اليوم» بالصور نشاط هؤلاء الطلاب الذين كانوا مرشدين ومساعدين لضيوف المنتدي وقال طلاب شرم الشيخ الذين هم في مرحلة ما قبل سن الشباب انهم استفادوا خبرات كبيرة في التنظيم مواجهة المواقف المختلفة ووجهوا الشكر لمؤسسة الرئاسة لدعوتهم.

ومن جانبها، أكدت مروة عبدالواحد معلمة لعدد من الطلاب المشاركين في التنظيم واحدي المشاركات ايضا في المنتدي إن طلاب شرم الشيخ كانوا وجوه مشرفة داخل المنتدي في التنظيم ومساعدة ضيوف المنتدي مشيرا إلى إنه يجب ان نشيد ونفخر بهم فقد كانوا على قدر المسؤولية.

طلاب مدارس شرم الشيخ المشاركين بفريق تنظيم منتدى شباب العالم

طلاب مدارس شرم الشيخ المشاركين بفريق تنظيم منتدى شباب العالم

طلاب مدارس شرم الشيخ المشاركين بفريق تنظيم منتدى شباب العالم

طلاب مدارس شرم الشيخ المشاركين بفريق تنظيم منتدى شباب العالم

طلاب مدارس شرم الشيخ المشاركين بفريق تنظيم منتدى شباب العالم