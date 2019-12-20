شاهد.. برومو مبادرة "ادرس فى مصر" لتشجيع الوافدين على الدراسة بالجامعات المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التعليم العالى، برومو مبادرة "ادرس فى مصر"، والتى كانت أطلقتها لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة فى الجامعات المصرية، ويأتى ذلك فى إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2019 "عامًا للتعليم".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشفت فى تقرير قدمته الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول مبادرة (ادرس في مصر)، استراتيجية جذب الطلاب الوافدين التي تبنتها الوزارة هذا العام من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.

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وأشار التقرير إلى أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2019/2020 بدءا من شهر مايو الماضى، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوافدين www.wafeden.gov.eg

وفى إطار التيسير على الطلاب الوافدين أوضح التقرير قيام إدارة الطلاب الوافدين باتخاذ عدة إجراءات منها: توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني، وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة، وكذلك خدمة الانتظار الرقمى بما يسهم فى تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم فى العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة.

كما أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق "ادرس فى مصر" لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية مشيرة إلى أن التطبيق يتضمن بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتى تشمل: الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا، مضيفة أن التطبيق يتسم بسهولة الاستخدام ويعمل على نظامى أندرويد وآيفون كما أنه ثنائى اللغة (عربى/إنجليزى)، بالإضافة إلى ارتباطه مع بوابة الوافدين، ومع نظام التنسيق بمراحله المختلفة وبنظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة.