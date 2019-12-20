شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة 100 مليون صحة تكشف أسباب الإصابة بـ "خشونة الركبة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة 100 مليون صحة عن اسباب انتشار المشاكل الصحية المتعلقة بخشونة الركبة التى تنتج عن تآكل الغضاريف التي تحيط بسطح المفصل والتي عادةً ما تقوم بوظيفة تسهيل حركة مفصل الركبة بنعومة وسلاسة.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة : التآكل يحدث بشكلٍ تدريجيٍ مع التقدم في العمر أو مع تعرض الركبة للضغط المباشر إمّا من حمولة زائدة أو حادث أو الوقوع المباشر على الركبة، ممّا يؤدي إلى حدوث خلخلة في هذه الغضاريف وتمزقاتٍ داخليةٍ فيها محدثةً آلاماً مبرحة وصعوبةً بالغةً في حركة الركبة تعيق الفرد عن أداء أعماله اليومية بسهولة.

وأوضحت مبادرة 100 مليون صحة ، أسباب الإصابة بالخشونة والتى تتمثل فى الإصابة بالسمنة الزائدة، مما يحسب كحمولة زائدة على منطقة الركبتين، ويزيد من احتمالية الخشونة بالإضافة إلى مشكلة تقوس الساقين منذ الولادة والتي تضغط على مناطق في المفصل وتحدث خشونة واضحة فيه.

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وتابعت المبادرة : مرض النقرس الناتج عن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والبقوليات الغنية بالبروتين، والتي تُسبّب ارتفاعاً في حمض البوليك يسبب الخشونه كما أن إصابة الركبة بحوادث معيّنة كالوقوع أو ما شابه، والتي تتسبّب بحدوث التهاباتٍ مزمنة في المفصل أو تمزقاتٍ مزمنة في الأربطة أو الغضاريف أو تعرض الركبة لكسور بسيطة، وخاصة لدى الأشخاص الرياضيين يسبب خشونه كبيرة .