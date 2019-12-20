شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظيفة 120 ألف معلم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت البوابة الإلكترونية المؤهلة للوظائف بالمدارس الحكومية والخاص للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية، الأحد، وذلك للمتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية لهم وذلك تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

وطالبت البوابة الإلكترونية من المتقدمين متابعة البريد الإلكترونى المسجل على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسى.

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

من جانبه أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن بوابة التوظيف التي أطلقتها الوزارة انتهت من الكثير من أعمالها، موضحً أن عدد 2000 مُعلم مرشح اجتازوا كل الإجراءات المطلوبة، وتم إرسال بياناتهم للمديريات لترشيحهم في المدارس المتاحة لاستقبالهم، بالإضافة إلى وجود عدد 11 ألف معلم ستجرى الاختبارات النفسية لهم.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر تكون البوابة انتهت من مراجعة بيانات عدد 120 ألف معلم، ومع بدء شهر يناير 2020 يتم تنفيذ دورات تدريبية للمُعلمين المُرشحين وتوزيعهم على المدارس؛ لسد العجز بها وفق تخصصاتهم المطلوب.

وأكد أن استقبال طلبات الراغبين في التقدم على البوابة الإلكترونية للتوظيف مستمر ،و من المقرر أن يتسلم المعلمون الذين يجرى التعاقد معهم عملهم بداية الفصل الدراسى الثانى،مشيرا إلى أن التعاقد سيكون من خلال الإدارات التعليمية والمديريات بعد توجيه الوزارة أسماء المتعاقدين إلى كل إدارة ومديرية.

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جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت في وقت سابق أنها تسعى إلى إنهاء التعاقد مع الـ«120 معلم معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر الجارى لسد العجز في التخصصات المختلفة في المدارس حيث تعانى المدارس من نسبة تعجز في التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.

وفي سياق آخر التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، السيدة شيري كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAid) والوفد المرافق لها بديوان عام الوزارة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، وخاصة في مجال بناء قدرات المعلمين وتقديم الدعم في مجال التربية الخاصة ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

وعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، والتي تساعد على قياس نواتج التعلم

وقال وزير التربية والتعليم، أن التطوير في التعليم الفني واضح، وضرب مثلًا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعد نموذج مبهر للتعليم المزدوج، والشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع، مضيفًا أن نتائجه مذهلة حتى أن الطلاب الأوائل قدموا للدراسة فيها.

وأشادت كارلين بعملية تطوير التعليم التي تقودها مصر في الفترة الحالية، وتحقيقها خطوات كبيرة في هذا الأمر.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم العام.