شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفاجئ مستشفى ببا للاطمئنان على توافر «الأكسجين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة مفاجئة لمستشفى ببا المركزي، الجمعة، حيث تفقد مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى، للتأكد من تقديمها بالشكل المطلوب، في أيام العطلات، خاصه قسم الطوارئ واستقبال الحالات الطارئة وتواجد الأطباء وأطقم التمريض.

وتجول محافظ بني سويف داخل كل الأقسام الطبية بالمستشفى للاطمئنان على تواجد الأطباء، والاستفسار من الأهالي والمرضى عن مستوى الخدمة الصحية، حيث وجه المحافظ بسرعه توفير ستائر لنوافذ بعض العنابر بالأقسام.

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واطمأن «غنيم» بنفسه على توافر الأكسجين بالمستشفى بالشكل المطلوب، خاصة بعد ورود شكوى على موقع التواصل الاجتماعي من أسرة إحدى الحالات بالمستشفى (طفل عمره عام و7 شهور) والذي يعاني من اشتباه في التهاب رئوي.

وأكد مدير المستشفى الدكتور أحمد معاذ أن الخدمة متوافرة، ولا يوجد بها أي قصور، موضحا أن الشكوى الواردة في هذا الشأن جاءت بسبب سوء تفاهم، حيث قرر الطبيب المعالج لحالة الطفل، الذي كانت تقدم له الخدمة الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى دون تحسن حالته الصحية، تحويل الطفل إلى مستشفى تتوافر به عناية أطفال، وهي الخدمة التي لا تتوافر بمستشفى ببا المركزي ولا توجد إلا في 3 مستشفيات: بني سويف التخصصي ومستشفى ناصر العام والمستشفى الجامعي، وذلك ما فهمته أسرة الطفل بشكل خاطئ بأنه لا يتوافر الأكسجين بالمستشفى.

وطالب محافظ بني سويف بمراعاة إيصال المعلومة للمواطنين بشكل واضح، وحسن المعاملة لهم، حيث إن مهنة الطب في المقام الأول يغلب عليها الجانب الإنساني، مناشدا المواطنين ضرورة الصبر وأن يحاولوا استيضاح الأمور بشكل صحيح حرصا على سلامة ذويهم من المرضى.

كما ناقش المحافظ الموقف الحالي للمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات الطبية، موجها بإعداد تقرير بها لسرعة توفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، بجانب الاستفسار عن الموقف الحالي واحتياجات المبنى للتطوير للدفع بالجهود في هذا الشأن.

محافظ بني سويف يزور مستشفى ببا المركزي

محافظ بني سويف يزور مستشفى ببا المركزي