شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية في يناير والمتحف اليوناني الروماني نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بمشروع ترميم ودرء خطورة المعبد اليهودى في الإسكندرية تمهيدا لافتتاحه رسميا يناير المقبل، حيث تضمنت الأعمال التدعيم الإنشائي للمبنى والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط المزخرفة وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية بالإضافة إلى تطوير نظم الإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار.

كان الوزير زار الإسكندرية، الجمعة، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروعي ترميم وتطوير المعبد اليهودى «إلياهو هنابي» والمتحف اليوناني الروماني، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمتحفي المجوهرات والإسكندرية القومي.

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وأضاف وزير الاثار انه من المقرر افتتاح المتحف اليوناني الروماني نهاية العام المقبل ٢٠٢٠ حيث تم الانتهاء بالكامل من التدعيم الإنشائي لمبنى المتحف والهيكل المعدني وجار تنفيذ أعمال الترميم الدقيق للبوابة الرئيسية للمتحف والحوائط الحجرية والأسوار الخارجية، كما تم البدء في أعمال التشطيبات النهائية لبعض قاعات العرض المتحفي.

يذكر أن أعمال مشروع التطوير والترميم للمتحف بدأت في شهر فبراير 2018 بعد توقف الأعمال منذ عام 2010، حيث يأتي مشروع ترميم المعبد اليهودي والمتحف اليوناني الروماني ضمن اهتمام الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الآثار بالاهتمام والحفاظ على جميع آثارها وتراثها سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وتوليها نفس الأهمية، وأيضا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في شهر إبريل عام 2017، لتطوير وترميم 8 مواقع أثرية منها قصر البارون في حي مصر الجديدة والذي من المقرر افتتاحه في شهر يناير 2020، وقصر محمد على بشبرا، واستكمال أعمال المتحف القومى للحضارة في منطقة الفسطاط، والذي سيستقبل قريبا من متحف المصري بالتحرير، المومياوات الملكية في موكب مهيب، بالاضافة إلى تطوير منطقة أهرامات الجيزة، وترميم قصر ألكسان بأسيوط.

كما زار وزير الآثار متحفي المجوهرات وإسكندرية القومي وذلك للوقوف على تنظيم سير العمل وكفاءة الخدمات التي تقدم للزائرين بهما وذلك لتنشيط حركة السياحة الثقافية وتشجيع الزائرين المصريين وخاصة الأطفال لزيارة المتاحف الإقليمية للتعرف على عظمة حضارة بلادهم ورفع الوعي الأثري والثقافي لديهم.

جولة لوزير الآثار بالإسكندرية

جولة لوزير الآثار بالإسكندرية

جولة لوزير الآثار بالإسكندرية

جولة لوزير الآثار بالإسكندرية

جولة لوزير الآثار بالإسكندرية

جولة لوزير الآثار بالإسكندرية

جولة لوزير الآثار بالإسكندرية

جولة لوزير الآثار بالإسكندرية

جولة لوزير الآثار بالإسكندرية