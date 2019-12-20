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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق القاهرة السويس الصحراوي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان؛ وفقا لأحدث المعايير العالمية.
وقد حرص الرئيس على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.
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