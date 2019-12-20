شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الأحد القادم اختبارات مسابقة صلاة القيام لرمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر وزارة الأوقاف، المجموعة الأولى ممن لهم حق دخول الامتحان التحريرى المركزى بمسجد النور بالعباسية من المتقدمين لمسابقة أداء صلاة القيام خلال شهر رمضان المبارك 1441هـ، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، مع إحضار بطاقة الرقم القومى، وفق الجدول التالى:-

الأحد 22 / 12 /2019:

1. سعد حسين سعد إبراهيم القاهرة

2. محمد الوجيه بحيرى إسماعيل القاهرة

3. حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة

4. منتصف محمود عبد المهين القاهرة

5. إبراهيم جمال إبراهيم سليمان القاهرة

6. حمدي حسين محمد عويس القاهرة

7. أحمد حامد حسن على القاهرة

8. محمد إبراهيم محمد عبد الله القاهرة

9. رمضان محمد عبد الغفار القاهرة

10. عبد الرحمن إبراهيم علي محمد الجيزة

11. محمد محمود محمد أحمد الجيزة

12. سليمان محمد محمود أحمد الجيزة

13. عبد الله أحمد عمر مصطفى الجيزة

14. محمود سيد محمود عبد العال الجيزة

15. إسلام محمد سيد عويـــس الجيزة

16. أحمد عطيــــة أحمد على الجيزة

17. عبد الرحمن صدقي عبد المنعم جودة الجيزة

18. أحمد محمد حسن أحمد القليوبية

19. عبد الرحمن شريف عبد الرحمن محمد القليوبية

20. محمد فتحي محمد الطواب القليوبية

21. محمود عبد الله عبد السلام عثمان القليوبية

22. محمد مصطفى شحاتة سعدة القليوبية

23. مصطفى محمود مصطفى إبراهيم القليوبية

24. خالد السعيد حجازي عبد الله القليوبية

25. صلاح أحمد محمد الشيخ القليوبية

26. محمد أحمد راضي عبد الحميد القليوبية

27. باسم السيد أمين كشك الدقهلية

28. السيد جامع بنداري النقيب الدقهلية

29. عبد الرحمن أحمد عبد السلام سلامة الدقهلية

30. أحمد فكري علي علي عسل الدقهلية

31. حسن شحاتة عثمان جمعة الدقهلية

32. إبراهيم سعد عبد الحميد إبراهيم الدقهلية

33. إبراهيم محمد إبراهيم المنسي الدقهلية

34. مصطفى السيد علي المرسى الدقهلية

35. محمود محمد عبدالحميد الزيني الدقهلية

36. محمد خليل محمد مروان الدقهلية

37. محمد طه عبدالمقصود أحمد الدقهلية

38. صلاح عبدالرحيم أبو الفتوح الدقهلية

39. ناصر فتحي نجيب الهلالي الدقهلية

40. أشرف عبد الله الحفني العدل الدقهلية

41. ممدوح علي إبراهيم إبراهيم الدقهلية

42. أسامة عبده عبده الدر الدقهلية

43. أشرف محمود عطية أحمد الدقهلية

44. سعد زغلول صالح إبراهيم الدقهلية

45. شهدي علوان السيد علي سليمان الدقهلية

46. أحمد محمد محمود محمد عيادة الدقهلية

47. ربيع جمعة محمد يونس الدقهلية

48. علي محمد إبراهيم إبراهيم الدقهلية

49. إبراهيم محمود طلبة عبد الإمام الدقهلية

50. محمد محمود العزب حسين دمياط

51. علي اسماعيل علي صابر دمياط

52. الشربيني أحمد الشربيني دمياط

53. محمود توفيق الزناتي السيد دمياط

54. محمود حامد أبو النجا دمياط

55. أشرف محمد رمضان عبده دمياط

56. أحمد اسماعيل أبو بكر عبد المطلب دمياط

57. محمد خير إبراهيم خلف دمياط

58. مصطفى عبده محمد سليمان الأدهم دمياط

59. محمد عبد اللطيف محمود عمارة دمياط

60. أحمد محمد عبد الله إبراهيم جوده دمياط

61. إسلام فتحي إبراهيم عبد الرؤوف دمياط

62. وجدي عوض سعد إبراهيم دمياط

63. عوض أبو بكر علي أبو بكر قنا

64. أحمد سيد عطا الله أحمد قنا

65. علاء محمد حسن قرباوي قنا

66. عمر منصور عبدالعليم قنا

67. رمضان محمد القط إبراهيم قنا

68. محمد رأفت حسن مبارك قنا

69. محمد شحاته أحمد حميد قنا

70. عبد الخالق عبد العال عبد الرحيم قنا

71. عمر أبو السباع فهمي ضوي قنا

72. محمود عبد اللاه نوح عمر قنا

73. ضاحي كمال الدين أمين قنا

74. مصطفى الشحات محمد البحيرة

75. عبد التواب أحمد أحمد زعيتر البحيرة

76. أحمد سعد اسماعيل أحمد البحيرة

77. سعيد محمد سعد عيسى البحيرة

78. عبد القادر إبراهيم عبد القادر البحيرة

79. السيد السعيد سعد أحمد الجندي البحيرة

80. محمود صابر محمد بسيوني البحيرة

81. عبد الحميد محمد إبراهيم السنهوري البحيرة

82. محمد الصادق عبد العاطي عمارة البحيرة

83. محمد رجب حسن أحمد البحيرة

84. شعبان صبحى فوزى البحيرة

85. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم البحيرة

86. محمد أحمد شحاته حبيب البحيرة

87. حمدي عبد العظيم بدوى البحيرة

88. شعبان حمدي عبد الله مصطفى البحيرة

89. إبراهيم نبيل كمال السيد أبو زهرة البحيرة

90. حسين محمد صديق العزبي البحيرة

91. محمد زكريا عبد الجواد زكريا البحيرة

92. حسن اسماعيل إبراهيم حجاج البحيرة

93. محمد سليمان محمد الملواني البحيرة

94. أحمد طه أحمد متولى البحيرة

95. حسام مسعد رجب عطاالله البحيرة

96. صبري عبد الفتاح إبراهيم جمعة البحيرة

97. محمد أحمد محمد حسن شحاتة البحيرة

98. محمد خالد محمد الضويني شمال سيناء

99. إبراهيم المصلحي إبراهيم حسن شمال سيناء

100. محد مسعد السيد عبده شمال سيناء

101. سعد عمر سعيد محمد شمال سيناء

102. أيمن فوزى هلال عثمان شمال سيناء

103. موسى محمد محى إبراهيم الهوارى شمال سيناء

104. محمد ممدوح نظيم حسنين شمال سيناء

105. محمد محمد عبد الحميد أحمد شمال سيناء

106. السيد المهدى المهدي عميرة شمال سيناء

107. محمود أحمد كمال محمود الهلباوي شمال سيناء

108. عبد الرحمن محمد عبد العزيز الشريف شمال سيناء

109. محمد أحمد عبد الرحيم حسان أسوان

110. عبد الله إبراهيم جمعة عبد الجواد أسوان

111. طه عبد الرازق عبد المنعم السيد أسوان

112. محمد علي محمد الأمير على أسوان

113. محمد نوبي محمد طه أسوان

114. محمود إبراهيم على حسين أسوان

115. مجدى عبد الوارث عيسى محمد أسوان

116. عبد الرحمن محمد أحمد حسين أسوان

117. زكريا عبدالعال إبراهيم حامد أسوان

118. يوسف محمد هارون حسن أسوان

119. عبد الله عيد مرغني سليمان أسوان

120. محمود السيد عبدالمجيد عثمان أسوان

121. رمضان آمين حامد عبد الله أسوان

122. أحمد عبد الرازق عبده أحمد أسوان

123. أحمد يوسف السيد يوسف أسوان

124. أحمد عبد الرؤوف محمد قناوي أسوان

125. محمد أحمد يوسف مدنى أسوان

126. محمد عبد النعيم محمود عبد المنعم أسوان

127. أمين علي أمين محمد أسوان

128. عمر حسان أحمد محمد أسوان

129. كمال عبدالرازق عبدالواحد عمار المنوفية

130. محمد محمود محمد الفرماوي المنوفية

131. طارق محيى الدين محمد الطواب المنوفية

132. طارق صابر متولى محمد الشاذلي المنوفية

133. أحمد محمد عبد اللطيف هجرس المنوفية

134. ماجد عبدالرحيم يوسف الرعو المنوفية

135. شريف أبو العينين أبو أحمد المنوفية

136. محمد شعبان عبد الحكم غنيم المنوفية

137. محمد إبراهيم يوسف إبراهيم المنوفية

138. ماهر بدر علي العراقي المنوفية

139. محمد رجب السيد شعبان المنوفية

140. رجب محمد رجب عطية المنوفية

141. أيمن عبد المعطى حامد حبيبة المنوفية

142. مهاب ناجى محمد ناجى المنوفية

143. خالد طنطاوي أحمد علي عيد المنوفية

144. باسم محمود محمد الهوارى المنوفية

145. عبد الرحمن عبد الرازق أبو الوفا أحمد الأقصر

146. ممدوح عطيتو محمد عبد الله الأقصر

147. محمود أحمد الشافعي محمد أبو القاسم الأقصر

148. شعيب عبد الشفوق عشري سليم الأقصر

149. محمود خليل الصادق خليل الأقصر

150. أحمد جابر حسن حسنين الأقصر

151. مجاهد عبد المنعم أحمد يونس الأقصر

152. محمد علي أحمد على الأقصر

153. عمر أحمد محمود سعد الأقصر

154. أحمد محمد عيد سيد أحمد الأقصر

155. محمد عبد الله حسن محمد الأقصر

156. أحمد عبد المعبود رمضان حفني الأقصر

157. عبد الرحيم عبد الرسول خضر سعيد الأقصر

158. محمود سعد إبراهيم محمد الأقصر

159. حماده محمد نصر مدنى الأقصر

160. علاء رجب محمد إبراهيم الشرقية

161. محمد محمد محمود شعلان الشرقية

162. أحمد عبد المالك أحمد عبد الحكيم الشرقية

163. محمود رضا علي محمد سلامه الشرقية

164. أبو الفتوح ماهر أبو الفتوح محمد الشرقية

165. محمد إسماعيل محمد أحمد إسماعيل الشرقية

166. بهاء الهلباوي محمد السعيد الشرقية

167. أحمد سليمان سعد الدين سعد الشرقية

168. محمود طه الشيمي غنيم الشرقية

169. هيثم علي عبدالبصير على الشرقية

170. محمد عطيه مصيلحي محمد الشرقية

171. أحمد عبدالحميد موسى على الشرقية

172. محمد رجب أحمد محمد الشرقية

الاثنين 23 / 12 /2019م :

1. محمد السيد محمد حسن سيد أحمد الشرقية

2. محمد فتحي سعد علي عمر الشرقية

3. أحمد علي أحمد محمد الشرقية

4. محمد عبد الله سليمان عطيه الشرقية

5. مكاوي حسين محمد حسين الشرقية

6. عمار عبدالرحمن محمد إبراهيم الشرقية

7. أحمد صلاح الدين الجنجيهي الغربية

8. أحمد صلاح عبدالمجيد الغربية

9. أحمد مفرح يوسف شعبان الغربية

10. أسامة محمد السيد المرسى الغربية

11. أيمن عبد المنعم تركى الغربية

12. سامح محرز حسين الصارم الغربية

13. السيد محمد مصطفى الغربية

14. عاطف عبد العزيز على الغربية

15. عبد الحليم أحمد عبد الحليم الغربية

16. عبد الله سيد أحمد حمزة الغربية

17. عمرو مصطفى عطية الغربية

18. محمد السعيد عبد المطلب الغربية

19. محمد السيد عبد الفتاح الغربية

20. محمد بلال مجاهد الغربية

21. محمد رمضان محمد إبراهيم الغربية

22. محمد عبدالمجيد أبو طه الغربية

23. محمد محمد عزب الشيخ الغربية

24. محمود شوقي عطية الغربية

25. محمود عبداللطيف المندوة الغربية

26. مصطفى أحمد إبراهيم الغربية

27. مصطفى عبد الله العيسوي الغربية

28. هاني فوزى إبراهيم نصير الغربية

29. فولى توفيق عبد اللاه عبد الله المنيا

30. أحمد هشام عرابي محمد المنيا

31. عاصم علاء الدين عبد العليم عثمان المنيا

32. علي مصطفى عبد الهادي محمد المنيا

33. عمرو يحيى عبد الحفيظ عبد الظاهر المنيا

34. محمد محمد يوسف محمد المنيا

35. محمود محمد كامل إبراهيم المنيا

36. عبد الله محمد فتح الباب حسن المنيا

37. محمد عبد الرحيم محمد تونى المنيا

38. محمود سعد عبد الحفيظ إبراهيم المنيا

39. عمرو صبره علي صقر المنيا

40. أيمن بسيوني محفوظ توفيق المنيا

41. عبد الله ناجى محمد عويس المنيا

42. محمود ثابت أحمد عبد الحافظ المنيا

43. محمود حسن كمال حسين المنيا

44. مصطفى حسنى علي إبراهيم المنيا

45. مصطفى كامل صدقي حسانين المنيا

46. محمد محمود سيد محمود المنيا

47. مصطفى رضا أحمد حسن المنيا

48. حسن عبد الحافظ محمد ادم الوادي الجديد

49. حسن عبد الله فاضل عبد الله الوادي الجديد

50. أحمد عبد الجليل محمد مدني الوادي الجديد

51. محمد رفعت عبد الجواد عبد اللطيف الوادي الجديد

52. محمد محمود محمد عمار الوادي الجديد

53. ناصر صابر عبد السيد محمد رفاعي الوادي الجديد

54. مصطفى محمود عبد الله أبو بكر الوادي الجديد

55. أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب الإسكندرية

56. عباس محمد أبو العينين أبو شحاتة الإسكندرية

57. أحمد عبد الرحمن محمد حسين الإسكندرية

58. جلال عبد الفتاح عبده أبو مصطفى الإسكندرية

59. محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال الإسكندرية

60. أحمد محمود عبد الحميد سلام الإسكندرية

61. عبد الرحمن إبراهيم عبد الحميد الإسكندرية

62. سمير هاشم محمد بدوي الإسكندرية

63. محمد عادل عبد الوهاب الإسكندرية

64. محمد عبد الكريم محمود محمد الإسكندرية

65. إبراهيم عبد المنعم إبراهيم الإسكندرية

66. محمود عبدالفتاح طلبة سليمان الإسكندرية

67. السيد عبد العال إبراهيم عبد العال الإسماعيلية

68. أحمد حسني إبراهيم حسن الإسماعيلية

69. عصام عبد المقصود مبارك حسانين الإسماعيلية

70. محمود مصطفى لبيب محمد الإسماعيلية

71. عبد الرحمن عبد البديع متولى عطيه الإسماعيلية

72. السيد محمد السيد عبد اللطيف الإسماعيلية

73. أحمد سليمان فرج عودة الإسماعيلية

74. أحمد سعيد عبد الفتاح سالم الإسماعيلية

75. محمود لطفي محمد السيد الإسماعيلية

76. أحمد هاني عبد العظيم على الإسماعيلية

77. عادل محمد راشد السيد الإسماعيلية

78. عمرو محمد دسوقي مصطفى الإسماعيلية

79. مصطفى محمد عبد الجيد محمد الإسماعيلية

80. خالد خلف عبد الحكم عمر سوهاج

81. صلاح محمد بريقي عثمان سوهاج

82. حامد محمود عثمان عطية سوهاج

83. طه ثروت محمد السيد سوهاج

84. محمود ضاحي عبد الرؤف سوهاج

85. ياسر محمد عبد الغفار سوهاج

86. على إسماعيل على أحمد سوهاج

87. أحمد عطية حامد أحمد سوهاج

88. جعفر عطا اسماعيل على سوهاج

89. مشهور أحمد ضرار سوهاج

90. حنفي محمود دياب دياب سوهاج

91. محمد أحمد أبو العلا محمد سوهاج

92. محمد عاطف السيد محمود سوهاج

93. أحمد محمد عبدالعزيز محمد السويس

94. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس

95. صابر محمد صابر محمد السويس

96. محمد سمير السيد محمد السويس

97. ويده حمدان ويده محمد السويس

98. محمد عبد المولي طه عبد العال السويس

99. محمد حلمي عبد المولي علي السويس

100. محمد رجب رجب عبد المجيد الفيوم

101. حسام طه محمد عبد العاطي الفيوم

102. عبد الله علاء الدين عويس الفيوم

103. محمود سيد محمد جودة الفيوم

104. محمود عبد التواب محمود عبد العليم الفيوم

105. محمد محمود عبد التواب عبد الله الفيوم

106. أحمد جابر محمود عبد الغنى الفيوم

107. صالح علي عبد الحميد الفيوم

108. فرج عويس قرني الفيوم

109. محمد عبد الحكيم عبد العاطي الفيوم

110. محمود أحمد محمد عبد اللاه البحر الأحمر

111. خالد أحمد عبدالحكيم محمد البحر الأحمر

112. عبدالكريم محمد أبو ضيف عثمان البحر الأحمر

113. بلال عبد الظاهر حسن عبد الرحمن البحر الأحمر

114. اسماعيل فتحي اسماعيل أحمد البحر الأحمر

115. حسين محمود اسماعيل أحمد البحر الأحمر

116. عبد الله محمد محمود حسن البحر الأحمر

117. عوض فاضل عباس مهران بني سويف

118. أحمد طه أحمد عبد الجواد بني سويف

119. محمود مصطفى رياض بني سويف

120. محمد طه عبد الله عبد الخالق بني سويف

121. ربيع محمد طه مشرف بني سويف

122. محمد نور الدين عبد العظيم بني سويف

123. محمود محمد عبد العظيم محمد بني سويف

124. عبد الله عليوة محمد بني سويف

125. حسن محمد حسن محمد بني سويف

126. محمد عناني أحمد عطا بني سويف

127. رمضان زكي محمد عبد الجواد بني سويف

128. سعودي السيد عبد الوهاب بني سويف

129. هاني سيد محمد محمود بني سويف

130. جمال حسن عمر أسيوط

131. عرفة حمودة حسن محمد أسيوط

132. محمود عبد الموجود ثابت أسيوط

133. محمود يحيى زكريا أسيوط

134. محمد أحمد زين خليفة أسيوط

135. حسين علي محمد على أسيوط

136. سعيد علي عبد السلام أسيوط

137. نصر الدين سيد إبراهيم أسيوط

138. بركات سيد أحمد محمد أسيوط

139. محمود محمد عبد اللطيف محمود أسيوط

140. محمود سيدهم إبراهيم عطا أسيوط

141. محمد عبد الرحيم محمد عبد الله أسيوط

142. أمين نشأت حامد فرحان أسيوط

143. علاء محمد علي عوض أسيوط

144. مصطفى محمد محمد جاد الله أسيوط

145. محمد حسين عبد الرحمن سليم أسيوط

146. محمد عبد العزيز علي إبراهيم كفر الشيخ

147. رزق نجاح حسين رزق كفر الشيخ

148. أحمد محمد أبو اليزيد محمد كفر الشيخ

149. محمد السيد أحمد جمعة كفر الشيخ

150. حمادة محمد عبد المنعم كفر الشيخ

151. منير إبراهيم عبد العظيم أحمد كفر الشيخ

152. سامى حسن سيف عثمان كفر الشيخ

153. ربيع جمعة زكريا أحمد كفر الشيخ

154. محمود علي إبراهيم قاسم كفر الشيخ

155. محمد عبد العزيز أحمد النقيب كفر الشيخ

156. عبد الله أحمد محمد عبد الله كفر الشيخ

157. محمد هاني ممدوح عجمي كفر الشيخ

158. علي عبد الستار محمد مصطفى كفر الشيخ

159. رمضان محمد فخر الدين محمد كفر الشيخ

160. خميس محمود عبد السلام دسوقي جنوب سيناء

161. وجدي محمد كمال محمد حسن جنوب سيناء

162. محمود أحمد صابر عثمان جنوب سيناء

163. محمد إبراهيم السيد محمد القطان مرسى مطروح

164. سعد علي إبراهيم الشافعي مرسى مطروح

165. محمد عبد العزيز طه الشعراوي مرسى مطروح

166. إسلام محمد شعبان جادو مرسى مطروح

167. علي فرج عبد السلام محمد مرسى مطروح

168. أحمد حسن مصطفى شاهين بورسعيد

169. صالح غازي أحمد الزيات بورسعيد

170. محمد مصطفى كامل طه بورسعيد

171. أحمد محمد محمود أبو العلا بورسعيد

172. محمد عوض محمد علي منصور بورسعيد.