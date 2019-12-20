شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. ​اختبار 8 ​خريجين يتقنون اللغات الأجنبية لل​عمل أئمة ​مساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء ومواعيد من لهم حق دخول الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة الأئمة بالإعلان التكميلي السادس (خريجي اللغات والترجمة 2019م)، وذلك يوم الأحد 22/12/2019 بمكتب رئيس قطاع المديريات الإقليمية، بديوان عام وزارة الأوقاف، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مع إحضار بطاقة الرقم القومي، وهم :

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