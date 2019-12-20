النائب العام يحيل 10 متهمين بحريق خطوط بترول البحيرة لمحكمة الجنايات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بإحالة 10 متهمين بسرقة وأشعال النار فى خطوط البترول البحيرة والتسببب فى وفاة عدد من المواطنين فى الواقعة الشهيرة بحريق بترول قرية المواسير إلى محكمة الجنايات.

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