أخبار مصر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة: لا صحة لبيع أصول وممتلكات شركة الغزل والنسيج بالمحلة بمزاد علنى.

الحكومة: لا صحة لبيع أصول وممتلكات شركة الغزل والنسيج بالمحلة بمزاد علنى

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وزراء رى مصر والسودان وأثيوبيا يستكملون مفاوضات سد النهضة بالخرطوم غدا

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البحوث الفلكية: 22 ديسمبر بداية الانقلاب الشتوى وأقصر نهار فى السنة

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التعليم: لاصحة لشائعة حرمان الطالب من دخول الامتحانات حال إتلاف التابلت

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-12-2019 فى مصر

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الصحة تنفى ظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس

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المرور يغلق محور 26 يوليو فى الاتجاهين بسبب ظهور شبورة كثيفة

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فرنسا تغرم جوجل 150 مليون يورو بسبب الممارسات غير التنافسية

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الأرصاد: طقس مائل للدفء غدا على شمال البلاد والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 10

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اتحاد كرة القدم يتخلف عن حضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية

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