اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة: لا صحة لبيع أصول وممتلكات شركة الغزل والنسيج بالمحلة بمزاد علنى. الحكومة: لا صحة لبيع أصول وممتلكات شركة الغزل والنسيج بالمحلة بمزاد علنى

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