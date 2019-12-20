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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد السياسة الخارجية المصرية فى 2019.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، حصاد السياسة الخارجية المصرية فى 2019.. القضية الفلسطينية والعلاقات الأفريقية على رأس اهتمامات الدبلوماسية المصرية.. القاهرة تدعم وحدة ليبيا وسوريا فى مواجهة «مجرم الأناضول».. و«الخارجية» ترفض التوسع الاستيطانى وتدعم حل الدولتين فى فلسطين.
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ـ حصاد السياسة الخارجية المصرية فى 2019.. القضية الفلسطينية والعلاقات الأفريقية على رأس اهتمامات الدبلوماسية المصرية.. القاهرة تدعم وحدة ليبيا وسوريا فى مواجهة «مجرم الأناضول».. و«الخارجية» ترفض التوسع الاستيطانى وتدعم حل الدولتين فى فلسطين
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الخليج 365
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