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السيسي يوجه بتطبيق أفضل معايير السلامة بالطرق خلال تفقد كبارى مصر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام اعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية.

 

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وحرص الرئيس علي الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة علي سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.

 

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