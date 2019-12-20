شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التقرير البرلمانى بشأن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن، وفقاً لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما يستهدف مشروع القانون تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع ومساحته.

وجاء نص التقرير البرلمانى عن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، كالتالى:



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (1)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (2)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (3)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (4)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (5)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (6)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (7)

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مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (8)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (9)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (10)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (11)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (12)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (13)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (14)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (15)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (16)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (17)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (18)



مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات (19)