شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد الأعمال التنفيذية لإنشاء مجموعة من الكبارى بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية جولة تفقدية، لمتابعة الأعمال التنفيذية، لإنشاء مجموعة من الكباري بمنطقة مصر الجديدة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوي.

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