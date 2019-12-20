"ألقى بنفسه من الطابق العاشر"..انتحار مصري في الكويت يقود لكشف شبكة اتجار بالبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تسبب انتحار مواطن مصري في الكويت، منذ أيام، في اكتشاف الحكومة الكويتية، لشركة اتجار بالبشر، تتقاضى مبالغ مالية وصلت إلى 5 آلاف دولار أمريكي، لإحضار الوافدين من دولهم إلى الكويت، وتركهم عمالة سائبة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلًا عن مصدر أمني.

وألقى مواطن مصري منذ أيام، بنفسه من الطابق العاشر لسكن عمال في محافظة الأحمدي بالكويت، خوفًا من إلقاء القبض عليه وترحيله إلى مصر مرة أخرى.

وأكد المصدر الأمني في تصريحات لـ"الأنباء"، أمس الخميس، أن السلطات الكويتية تحت تحقيقًا في واقعة انتحار العامل المصري، لتكتشف بأن مسؤولين من شركة تجارة عامة ومقاولات، تقاضت منه مبالغ مالية لإحضارهم إلى الكويت، إلا أنها تركتهم كعمالة سائبة.

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وقال عدد من أصدقاء العامل المصري في التحقيقات، إن الشركة تقاضت منهم مبالغ تراوحت بين 1500 و1700 دينار مقابل إحضارهم الى الكويت وتركهم عمالة سائبة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تستعد لإحالة مسؤولين في تلك الشركة الى القضاء الكويتي لمواجهة قضايا متعلقة بالاتجار في البشر، مشددا على أن كامل التحقيقات في طريقها الى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لمباشرة الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد أن أغلب الوافدين الذين أحضرتهم الشركة وجدوا أنفسهم أمام مشكلة كبيرة، بعدما دفعوا مبالغ مالية كبيرة وبعضهم باع كل ما يملك مقابل الحضور، فاضطر البعض منهم الى العمل المتقطع حتى وصل الأمر ببعضهم الى التفكير في الانتحار وهذا ما حدث فعليا.