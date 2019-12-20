ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "الموبايلات" والدراجات البخارية في بولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات البخارية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

كان المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، تلقى معلومات مفادها أن كلاً من "محمد.أ"، مسجل خطر مخدرات تحت رقم 4932 فئة " أ بولاق فرض سيطرة والسابق اتهامه فى عدد 26 قضية أخرهم 5639 لسنة 2019م بولاق مخدرات، و"كريم.ع" عاطل يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بإسلوب توصيل الأسلاك وسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجات البخارية المستولي عليها وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرائد محمد هاني، معاون المباحث، من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية، والمبلغ بسرقتها في لمحضر رقم 9499 لسنة 2019م جنح قصر النيل.

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها ، واعترفا بسرقة الدراجة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب توصيل الأسلاك وأضافا بارتكابهما عدد 3 حادث سرقة؛ وتم بإرشادهما ضبط كافة المضبوطات المستولى عليها بمكان إخفائها وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وأحالها اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء خالد طلعت، مدير قطاع الشمال، والعميد محمد محجوب، مأمور قسم بولاق أبو العلا، إلى النيابة العامة.