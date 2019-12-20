"شنق نفسه في صندوق السيارة".. تفاصيل انتحار تباع بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أقدم عامل على التخلص من حياته شنقا بواسطة "كوفية" داخل صندوق سيارة نصف نقل بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة. تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "تباع" داخل صندوق سيارة نصف نقل تابعة لشركة ملابس عالمية حال ركنها بمخزن الشركة بقرية شبرامنت. Advertisements بسؤال سائق السيارة ومندوب الشركة وخفير المخزن أفادوا أنهم كانوا عائدين من الإسكندرية، ولدى وصولهم فتحول الصندوق عثروا على المتوفى. بسؤال شقيقه قرر أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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