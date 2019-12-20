مد التصويت ساعة في انتخابات نادي قضاة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة مد فترة التصويت لمدة ساعة واحدة، لينتهي الاقتراع في السادسة مساء.

وبدأت 16 لجنة بالانتخابات الكلية للنادي منذ صباح اليوم في استقبال الناخبين من المستشارين للتصويت على التشكيل الجديد للنادي الذي يضم 17 عضوا على 5 مقاعد جديدة.

وتستمر العملية الانتخابية حتى الخامسة مساء اليوم على أن يتم فرز الأصوات ومن ثم الإعلان عن النتيجة.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم النادي، إن الانتخابات ستجرى في 16 لجنة موزعة كالآتي: المتقاعدين، نواب النقض، مستشاري النقض، رؤساء الاستئناف، نواب الاستئناف، درجة رئيس أ، درجة رئيس ب، درجة قاض، درجة وكيل ممتازة، درجة وكيل النائب العام، درجة مساعد نيابة، درجة معاون نيابة، مضيفا أن هناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظرا لزيادة عدد المستشارين بها.

ويتنافس على مقاعد نادي القضاة الخمسة، 73 مرشحا؛ 4 على مقعد الرئيس، 4 على مقعد المتقاعدين، 19 على مقاعد النيابة، 23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 على مقاعد المستشارين.

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وشملت قائمة المرشحين لرئاسة النادي، المستشارين، يسري محمد عبد اللاه عبدالكريم، أحمد فؤاد محمد الشافعي، شادي طارق محمد يحيى، رؤساء بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد عبد المحسن عبدالرحيم، نائب رئيس محكمة النقض.

بينما ترشح على مقعد المتقاعدين المستشارين؛ سيف النصر سليمان محمد، عبد الستار إمام علي يوسف، جمال الدين لبيب القيسوني، أبو المجد علي عيسى.

وتخوض 3 قوائم أساسية انتخابات النادي، وهي؛ قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، وقائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي.

بالإضافة إلى قائمة "خادمي القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي، فيما يخوض المستشار طارق شلبي رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادي، دون وجود قائمة انتخابية، وتستمر قائمة "الوسط" في الانتخابات رغم انسحاب رئيسها المستشار هبد الفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

واشترطت اللائحة الداخلية للنادي، أن يكون أحد المتواجدين على مقاعد رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على الأقل قاضيا، بينما مقاعد أعضاء النيابة العامة أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

ويستمر أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة الجدد، 3 سنوات تحتسب بداية من إعلان نتيجة الانتخابات.