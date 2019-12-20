بالفيديو والصور- السيسي يتفقد مشروعات كباري مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية اليوم الجمعة، لمتابعة الأعمال التنفيذية، لإنشاء مجموعة من الكباري بمنطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى أعمال رفع الكفاءة بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية، ورفع الكفاءة، مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وحرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة، على سير العمل، والاستماع لأرائهم.
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