اتحاد كتاب مصر يطلق جائزة فؤاد حداد العربية للإبداع الشعري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الجمعة، إطلاق جائزة فؤاد حداد العربية للإبداع الشعري، تمنح لشاعر عربي كبير في الشعر العامي سواء كان من مصر، أو من العالم العربي، أو مقيما في خارجه، ممن تتوافر فيه سمات التفرد الإبداعي، والتفوق الشعري.

وأضافت النقابة، في بيان اليوم الجمعة، أنه إيمانا منها بأهمية دعم الإبداع الشعري، وإسهاما في حفظ اللهجات العامية العربية في أعلى تجلياتها التعبيرية واللغوية والجمالية متمثلة في شعر العاميات العربية بصفته ممثلا مباشرا لوجدان الأمة ومستودعا لقيمها ومعبرا عن تاريخها الوطني، تم إطلاق جائزة جديدة تحمل اسم الشاعر الكبير( فؤاد حداد).

وأوضحت النقابة أن من ضمن شروط التقدم للجائزة: (أن تقبل الترشيحات من الهيئات الرسمية والأكاديمية، واتحادات الكتاب العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الأدبية والثقافية الكبرى، ولا يحق للمرشح التقدم للجائزة بنفسه، أن يكون الترشيح لشاعر من الأحياء في وقت التقدم إلى الجائزة، وأن يكون الترشيح عن مجمل إبداع الشاعر، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فني بذاته من أعمال الشاعر المرشح، ألا يكون المرشح قد حصل على جائزة كبرى مماثلة في آخر ثلاث سنوات).

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وكذلك أن يتضمن تقرير مسوغات الترشيح الإشارة إلى التميز الواضح للشاعر في الأبعاد الرئيسة الآتية: (أن يكون الشاعر قد أثرى الجماليات الشعرية في جيله الأدبي، ويمكن الاستعانة بتواريخ بداية النشر وامتداداتها، يمكن الإشارة إلى تنوع دور النشر والبث المتنوعة لإنتاجه، وإلى الترجمات إلى اللغات الأخرى لنصوصه إن وجدت، والإبداع الشعري وتأثيره، ويمكن الإشارة إلى ثبوت ذلك بما كتب حوله من دراسات نقدية أو أكاديمية، وإلى تردد اسمه في الموسوعات والمواقع الشعرية الجادة، وكذلك البعد التفاعلي لإنتاجه مع فروع الفنون والمعارف الأخرى مثل المسرح والغناء، وتأثير شعره في وجدان الناس بما في ذلك الأغنية والفنون الأخرى).

وسيتم تشكيل مجلس أمناء للجائزة يتراوح عدده بين خمسة إلى سبعة أعضاء، من كبار النقاد والشعراء، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بصفته، ولا يحق لعضو من أعضاء مجلس الأمناء الترشح للجائزة إلا بعد مرور سنة على خروجه من المجلس، كما يجوز لمجلس أمناء الجائزة بعد نشر الإعلان في القنوات المعهودة أن يرشح بنفسه، أو أن يخاطب كبار المتخصصين من داخل العالم العربي، ويدعوهم إلى طرح ترشيحاتهم عبر القنوات التي حددها الإعلان، وتخضع الترشيحات الواردة لدراسة وتنصيف من مجلس أمناء الجائزة.

وسيتم الإعلان عن فتح باب الترشح إلى الجائزة في شهر نوفمبر من كل عام، ويتم تسلم ترشيحات المؤسسات المعنية حتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ولا ينظر في الإنتاج الذي يصل إلى مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بعد انتهاء الموعد المحدد، وستكون قرارات مجلس الأمناء نهائية ولا تقبل طعنا أوردا، و تعلن نتيجة الجائزة في اليوم العالمي للشعر (21 مارس) من كل عام.

وتقام ندوة أدبية حول أعمال الفائز أو الفائزين في حفل عام، وتقدر قيمة الجائزة بمئة ألف جنيه مصري، وشهادة معتمدة بالجائزة تمنح مع تمثال للشاعر الكبير فؤاد حداد من البرونز صمم خصيصا لهذه المناسبة.