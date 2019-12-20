"الزراعة" تشن حملات على محال الأدوية البيطرية المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعداد لشن عدد من الحملات على محال الأدوية البيطرية المخالفة، أو تلك التي تبيع أدوية مجهولة المصدر.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات الطب البيطري، إن الهيئة تستعد لتنفيذ سلسلة جديدة من حملات التفتيش على محال الأدوية البيطرية، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والرقابية، مشيرًا إلى تنفيذ 52 حملة من قبل مديريات الطب البيطري المختلفة في مختلف المحافظات.

وأضاف محمود لـ"الخليج 365"، أن الحملات تستهدف المحال غير المرخصة أو التي تبيع أدوية ولقاحات مجهولة المصدر، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة قررت تطبيق إجراءات كافة تنفيذية على المستحضرات البيطرية أيضًا، للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص.

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وشدد رئيس الهيئة على ضرورة مطبقة اللقاحات المنتجة، ومراقبة الأسواق الداخلية ومصادر الإنتاج بالإضافة إلى تتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات.

ونوه إلى أن الهيئة تواجه هذه الظاهرة بكل حسم وقوة؛ لضمان وصول هذه الأدوية إلى المربين بحالة جيدة، مطالبًا المربين بسرعة التبليغ في أقرب مديرية طب بيطري بكل محافظة.

وأشار إلى أن الإجراء المتبع حال وجود مخالقة، هو إغلاق المحل، وتحرير محضر رسمي.

يشار إلى أن آخر حملة نفذتها الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، شملت 9 محافظات؛ حيث تم إغلاق 56 مركزًا مخالفًا، وإيقاف 6 مراكز أخرى غير مرخصة.​