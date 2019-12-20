مصر | تشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة ربة منزل قتلت علي يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة منشأة ناصر، وارسال تقرير وافي عن سبب الوفاه وحدوثها والوقوف علي ملابساتها، والتصريح بالدفت عقب ذلك، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسجل خطر قتل زوجته منذ 3 أيام طعنا بالسكين بسبب خلافات زوجية بينهما ورفعها دعوى ضده بالمحكمة.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، ببلاغ من أحد المستشفيات بوصول "ن.م" ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات سكين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين قيام زوجها المسجل خطر بقتلها بسبب خلافات بينهم ورفعها دعوى قضائية ضده، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.