مصر | النيابة تطلب التحريات حول عصابة سرقة الحضانات في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب التحريات حول عصابة سرقة الحضانات في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة 15 مايو بسرعة تحريات المباحث التكميلية عن 3 مسجلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الحضانات بأسلوب التسلق بمنطقة 15 مايو.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لقسم شرطة 15 مايو، مفادها أن "كمال. م. ك" 28 سنة عاطل و"عبد الله. م. م" 28 سنة عاطل، و"مصطفى. ن. ع"، 23 سنة، عاطل، ويكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة دور الحضانات بأسلوب "التسلق".



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب حادثي سرقة من داخل دور الحضانات" وسرقة 3 شاشات LCD من داخل حضانة بمنطقة المجاورة 180، سرقة شاشة كمبيوتر، وحدة كمبيوتر " كيسة " من داخل حضانة بمنطقة المجاورة 15".



وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلهم "حسن النية "عصام الدين. ا. س"، 53 سنة، صاحب أجهزة كهربائية، وباستدعاء المجني عليها الأولى تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن الواقعة الأولى ملحقًا للمحضر الأصلي، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة الثانية، وتولت النيابة العامة التحقيق.