مصر | مد التصويت بانتخابات نادي القضاة لمدة ساعة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد التصويت بانتخابات نادي القضاة لمدة ساعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي القضاة، عن مد التصويت لمدة ساعة وذلك لازدياد الإقبال من الأعضاء للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

وتجري الانتخابات في بهو دار القضاء العالي، من خلال 16 لجنة موزعة كالآتي، المتقاعدين، نواب النقض، مستشاري النقض، رؤساء الاستئناف، نواب الاستئناف، درجة رئيس أ درجة رئيس ب، درجة قاض، درجة وكيل ممتازة، درجة وكيل النائب العام، درجة مساعد نيابة، درجة معاون نيابة، وهناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظرا لكبر العدد.

وعقب غلق باب التصويت، يعقد القضاة جمعيتهم العمومية.

وتجرى الانتخابات على 17 مقعدا هي: مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

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ويخوض الانتخابات 73 مرشحا، موزعين كالتالي، 4 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحا على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين.

ويخوض الانتخابات 3 قوائم، القائمة الأولى هي قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته.

القائمة الثانية هي "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي.

القائمة الثالثة هي "خادمي القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي.