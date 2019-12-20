مصر | العثور على جثة تباع داخل صندوق سيارة في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة تباع داخل صندوق سيارة في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة تباع داخل صندوق سيارة، بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا بورود بلاغا للمقدم محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من الأهالي بالعثور على جثة تباع، مقيم بمركز ابو النمرس داخل صندوق سيارة نصف نقل تابعة لشركة ملابس عالمية "دانيال اشتير" حال ركنها بمخزن الشركة بقرية شبرامنت، بنطاق المركز.

وبسؤال سائق السيارة ومندوب الشركة وخفير المخزن أفادوا بأنهم كانو عائدين من الإسكندرية وعند فتح الصندوق عثروا على المتوفي.

وبسؤال شقيقه قرر أن شقيقه يعاني من حالة نفسية سيئة ولم يتهم أحد في الواقعة، وتم التحفظ على الجثة وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.