مصر | تعرف على العقوبة التى تواجه المتهم بقتل والدة زوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على العقوبة التى تواجه المتهم بقتل والدة زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الشد والجذب، أصوات العويل تهيمن على المكان، صراخ تصاحب تخبط روح داخل إحدى الأجساد معلنه وفاته، أيادي تزج بالأمان والسند لتلقيه من خارج حياة الأشخاص الذين وقع على كاهلهم أمر حمايتهم، يطيحون بحياة الأفراد ليبرحوهم أرضًا.

بمنتهي القسوة، وخلال حالة من الصراع، نشبت مشادات كلامية، بين رجل وزوجته، إلا أن والدتها كانت تحضر تلك الأزمة، التي شعرت خلالها بأن هناك من يزهق كرامة وحياة ابنتها، فحاولت التدخل لحل هذا الأمر، ورفع العبء عن فلذة كبدها.

إلا أن زوج إبنتها "إبراهيم.ع"، البالغ من العمر ثمانية وثلاثون عامًا، زج بأم زوجته خلال المشادات الكلامية، العنيفة، ليسقطها من أعلى الدرج، لتموت متأثره بإصابتها بعد الإغماء، مما وقع الزوج تحت وطأة القانون، في قسم ثان الزقازيق، محافظة الشرقية.

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قال إسلام البديهي، محامي، إن هذه الحادث يعد من بين حوادث الصدفة أو القدرية، فمن الممكن أن توجه المحكمة للجاني تهمة القتل عن طريق الخطأ، أو القتل بدون عمد، لأن الحادث لم يكن عن قصد، موضحًا أن الزوج لم يكن مقدمًا على تنفيذ عملية القتل، ولم يستعد له بأداة الجريمة المعتاد عليها.

تابع إسلام، أن الإعدام والسجن المؤبد هما العقوبة القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة القتل، إلا أن القانون قد أخذ في إعتباره جريمة القتل غير العمد، وقفًا للمادة 238 من قانون العقوبات والتي جاء نصها على النحو التالي، " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي عشر سنين).

فيما قال محمد السيد، محامي بالنقض، إن تلك الحادثة من الممكن أن تكون عن طريق العمد، موضحًا أن الزوج قد يكون أنتوى قتل والدة زوجته بهذه الطريقة، نظرًا لتقدمها في السن، وفي هذه الحالة سيواجه عقوبة القتل العمد، وهي الإعدام أو الحبس المشدد، ولكن هذا ما ستأكده أو تنفيه التحقيقات.

