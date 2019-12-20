مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. حل لغز جريمة الشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. حل لغز جريمة الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

بسبب الشبورة.. إغلاق طريقي الإسكندرية والعلمين



أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة، طريقي طريق الإسكندرية والعلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية لوجود الشبورة الكثيفة وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق. أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة، طريقي طريق الإسكندرية والعلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية لوجود الشبورة الكثيفة وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق. ضبط 3 وقائع حفر وتنقيب عن الآثار بأسوان



نجحت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل ومزارع لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزل كل منهما فى محافظة أسوان.

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نظم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتوعية بمخاطر شبكة الإنترنت والإستخدام الآمن لها بمختلف الهيئات والجهات العامة والخاصة وأماكن التجمعات، النوادى - الجامعات – المدارس، والتى جاء أبرزها على النحو التالى: نظم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتوعية بمخاطر شبكة الإنترنت والإستخدام الآمن لها بمختلف الهيئات والجهات العامة والخاصة وأماكن التجمعات، النوادى - الجامعات – المدارس، والتى جاء أبرزها على النحو التالى: كشف غموض العثور على جثة طالب بالدقهلية



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، عن استئناف فتح باب التصويت في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي، والتي تقام بمقر دار القضاء العالي، عقب توقفها لأداء صلاة الجمعة. أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، عن استئناف فتح باب التصويت في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي، والتي تقام بمقر دار القضاء العالي، عقب توقفها لأداء صلاة الجمعة. القبض على 3 متهمين في قتل شاب داخل سيارته بالشيخ زايد



أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد نجحوا في القبض على 3 متهمين في واقعة قتل شاب داخل سيارته بالطريق الصحراوي، وجار مناقشتهم لمعرفة دوافعهم حول ارتكاب الجريمة.