مصر | بـ250 ألف جنيه.. ضبط تشكيل عصابى لاستيلائه على أرقام الهواتف المميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ250 ألف جنيه.. ضبط تشكيل عصابى لاستيلائه على أرقام الهواتف المميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط موظف وسيدتين لقيامهم بالاستيلاء على ملكية خطوط هواتف المحمول التي تحمل أرقام مميزة.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة قامت بانتحال صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الاتصالات.

ومن خلال البحث والتحرى، أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (رئيس قسم الخطوط- موظفة بذات شركة الاتصالات التابع لها الخط الخاص بالمُبلغة- سيدة، مقيمون بنطاق محافطتى القاهرة والجيزة).

إذ اتفق المتهمون فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على ملكية خطوط هواتف المحمول - التى تحمل أرقام مميزة- المنسوبة للشركة محل عمل الأول والسابق للثانية بموجب بطاقات رقم قومى بأسماء أصحاب تلك الخطوط – دون علمهم - حيث استغل الأول طبيعة عمله كمدير مبيعات بإدارة المبيعات الخارجية للخطوط المميزة بالشركة وقدرته على الدخول على بيانات أصحاب الخطوط وتمكن من الاستيلاء على بياناتهم ومن ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومى باسم المُبلغة "بدل فاقد".

ثم قامت الثانية مستغلة تقارب الشبه والعمر بينها وبين الشاكية بالتوجه لأحد فروع شركة المحمول بمنطقة العجوزة منتحلة صفتها وقامت بالتنازل عن الخط للثالثة، وعقب ذلك قام المتهم الأول ببيع الخط لأحد تجار الهواتف المحمولة بمبلغ 250 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة، وعُثر بحوزتهم على الآتي:

بطاقة رقم قومي باسم الشاكية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، أصل استمارة تنازل منسوبة لشركة خطوط المحمول التابع لها الخط محل الواقعة تفيد إقرار الشاكية بالتنازل على الخط المذكور إلى المتهمة الثالثة، خطوط هاتف محمول وعقود شرائهم منسوبة لشركة المحمول تفيد قيام المتهمة الثانية بشراء عدد أربعة خطوط محمول بالاسم المنتحل للشاكية، بقصد استخدامهم وتحميل قيمة الفواتير على الشاكية، وكذا 4 فواتير شراء لتلك الخطوط.

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استمارة تنازل منسوبة لشركة المحمول "خالية البيانات"، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول وتبين من خلال فحصه أنه يحتوى على الآتى:

صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالشاكية والمستندات المضبوطة.

محادثات نصية على أحد برامج التواصل بين عناصر التشكيل العصابى تدل على نشاطهم الإجرامي.

صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" لترويج خطوط الهواتف المحمول المميزة، بفحصها تبين أنها تحتوى على منشورات من المتهم لعرض الخطوط بأرقام مميزة للبيع بمبالغ مالية طائلة.

مستندات تفيد الاستيلاء على ملكية خطى محمول مميزان أحدهما لشخص يحمل جنسية دولة عربية.

توكيل خاص يفيد قيام الشخص الذى يحمل جنسية الدولة العربية بالتنازل عن الخط ملكه للمتهم الأول "مزور بالكامل".

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو الوارد ذكره وأضاف المتهم الأول بأنه قام بإيداع 250 ألف جنيه متحصلات بيع خط الشاكية بحسابه بأحد البنوك.