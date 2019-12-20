مصر | ضبط عاطل بحيازته كيلو جرام من الفودو بالبساتين

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تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المدعو "علي. م. ح. م" 29 سنة عاطل ومقيم شارع رمضان محمد بعرب المعادي دائرة قسم شرطة البساتين والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا آخرهم 13 لسنة 2017م البساتين "سلاح" حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية:

"كمية من الفودو المخدر وزنت 1.035 كيلو جرام، مبلغ مالي 150 جنيه، هاتف محمول".

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، جارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.