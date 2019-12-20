مصر | ضبط تشكيل عصابى تخصص سرقة الحضانات في 15 مايو

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة دور الحضانات بأسلوب "التسلق" فى منطقة 15 مايو.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها قيام كل من: كمال م ك ع ع سن 28 عاطل ومقيم مجاورة 18 مجموعة 4 ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 12 قضية أخرهم 1364 لسنة 2018م 15 مايو " سرقة وسائل نقل" وعبد الله م م ع ح سن 28 عاطل ومقيم مدخل 1 بلوك 48 المساكن الاقتصادية ـ دائرة قسم شرطة حلوان والسابق اتهامه في القضية رقم 1965 لسنة 2017م 15 مايو " سرقة متنوعة " ومصطفي ن ع س 23 سنة عاطل ومقيم شارع صالح صبحي ـ دائرة قسم شرطة حلوان والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 29634 لسنة 2017م 15 مايو "سرقة متنوعة"، يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة دور الحضانات بأسلوب "التسلق".



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب عدد 2 حادث سرقات من داخل دور الحضانات بذات الأسلوب علي النحو التالي:

سرقة عدد 3 شاشات LCD من داخل حضانة النورس الكائنة بمنطقة المجاورة 18 ـ دائرة القسم بلاغ المدعوة مي ص ص ا 36 سنة مديرة الحضانة ومقيمة مجاورة 24 دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 4156 لسنة2019م جنح القسم بتاريخ 14122019م

سرقة شاشة كمبيوتر، وحدة كمبيوتر " كيسة " من داخل حضانة الرحمن الكائنة بمنطقة المجاورة 15 دائرة القسم ملك المدعو محمود ص ص ا 52 سنة مدير الحضانة ومقيم مجاورة 8 ـدائرة القسم

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم " حسن النية " المدعو عصام الدين ا س س 53 سنة صاحب أجهزة كهربائية كائن دائرة قسم شرطة حلوان ومقيم بذات الدائرة.



وباستدعاء المجني عليها الأولى تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة وتحرر عن الواقعة الأولى ملحقًا للمحضر الأصلي، وجاري تحرير المحضر اللازم عن الواقعة الثانية وتولت النيابة العامة التحقيق.

