مصر | سقوط تاجر مخدرات بحوزته كيلو فودو فى البساتين

تلقى اللواء مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات، "علي. م. ح" 29 سنة عاطل يقيم بالبساتين، والسابق اتهامه في 4 قضايا، وبحوزته "1.035 كيلو جرام مخدر فودو، مبلغ مالي 150 جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

