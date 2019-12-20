مصر | ضبط مسجلين لسرقتهما الدراجات البخارية ببولاق أبوالعلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجلين لسرقتهما الدراجات البخارية ببولاق أبوالعلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لقيامهم بسرقة الدراجات البخارية فى منطقة بولاق ابوالعلا.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق مفادها أن كلًا من "محمد ي ا ع 34 سنة عاطل ومقيم 6 حارة ناروز ـ رملة بولاق ـ دائرة القسم مسجل خطر مخدرات تحت رقم 4932 فئة أ بولاق فرض سيطرة" والسابق اتهامه فى عدد 26 قضية أخرهم 5639 لسنة 2019م بولاق "مخدرات .

و"كريم ع م ع 34 سنة عاطل ومقيم 13 حارة الساقية ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا آخرهم 3816 لسنة 2019م بولاق سرقة"، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات البخارية المستولي عليها وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية تحمل أرقام "ن س 5253 ماركة هاوجيانج موديل 2015م" نبيتي اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9499 لسنة 2019م جنح قصر النيل بلاغ المدعو "محمد م ع" 22 سنة عامل ومقيم دائرة قسم شرطة قصر النيل.

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بمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها، واعترفا بسرقة الدراجة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافا بارتكابهما عدد 3 حادث سرقة علي النحو التالي:

سرقة هاتف محمول ماركة أوبو سماوي اللون ملك المدعو محمد ع م 39 سنة محاسب ومقيم إمبابة والمحرر بشأنها المحضر رقم 6319 لسنة 2019م جنح القسم.

سرقة هاتف محمول ماركة سوني ذهبي اللون ملك المدعو "محمد خ ا" 33 سنة مهندس ومقيم دائرة قسم شرطة الظاهر والمحرر بشأنها المحضر رقم 8077 لسنة 2017م جنح القسم.

سرقة دراجة بخارية تحمل أرقام ر ع ف 248 ماركة فيسبا موديل 2012م ملك، حسام ص 49 سنة ومقيم ميدان السرايا ـ جاردن سيتي ـ دائرة قسم شرطة قصر النيل والمحرر بشأنها المحضر رقم 10395 لسنة 2019م جنح قصر النيل، تم بإرشادهما ضبط كافة المضبوطات المستولى عليها بمكان إخفائها، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة.