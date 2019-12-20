مصر | قبل غلق التصويت.. ننشر البرامج الانتخابية لمرشحي نادي القضاة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل غلق التصويت.. ننشر البرامج الانتخابية لمرشحي نادي القضاة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت صباح اليوم، انتخابات نادي القضاة، منذ الساعة الـ ١٠ صباحا، داخل بهو دار القضاء العالي بوسط البلد، والتي يتنافس خلالها، 74 مرشحا للفوز بـ 17 مقعدا.

وشهدت الانتخابات اليوم إقبالا كبيرا بعدد المصوتين وامتازت بالنزاهة والشفافية، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ويعاونه عدد من المستشارين، حيث من المقرر أن تتم عملية التصويت في 16 لجنة.

أما عن المرشحين المتقدمين للانتخابات البالغ عددهم 74 مرشحا منهم 5 على مقعد رئاسة النادي و4 على مقاعد المتقاعدين و19 على مقعد النيابة و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية و23 على مقاعد المستشارين للفوز بـ17 مقعدا مقسمة على 5 مقاعد وهى مقعد الرئيس والمتقاعدين والمستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة.

ويتنافس على مقعد رئيس النادي 5 مرشحين منهم 4 على رأس قوائم انتخابية كاملة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار يسرى عبدالكريم، والمستشار أحمد الشافعي رئيس محكمة جنايات المنصورة، فيما يخوض المستشار طارق شلبي رئيس الاستئناف، الانتخابات على مقعد الرئيس منفردًا.

وتستعرض "الخليج 365" نبذة عن البرامج الدعائية لبعض المستشارين المرشحين للانتخابات:

المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض:

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حمل برنامج قائمة المستشار محمد عبد المحسن عنوان "تكافل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات" الذي يهدف إلى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والسعي لتطوير العمل وتدعيم أواصر التعاون بين أعضائها وتقديم كل الخدمات للقضاة وأسرهم بما يعينهم على أداء رسالتهم السامية بكل الوسائل التي أقرها القانون.

المستشار يسرى عبد الكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة:

تضمن برنامج قائمة المستشار يسرى عبد الكريم المرشح لرئاسة النادي عنوان "وحدة القضاة" الذى يهدف إلى جعل قضاء مصر الشامخ صفا واحدًا لا فرقة ولا انقسام.

المستشار أحمد الشافعي رئيس محكمة جنايات المنصورة:

تضمن برنامج قائمة المستشار أحمد الشافعي المرشح لرئاسة نادى القضاة عنوان حمل "خادمي القضاة" والهدف في السعي الدؤوب وحرصهم على تلبية أمال وأحلام القضاة والدفاع عن حقوقهم واستقلال القضاء بيد قوية لا ترتعش وإيمانا بأن العدل أساس الملك ولا ملك بدون عدل.

وفي انتظار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات مساء اليوم عقب الانتهاء من التصويت.