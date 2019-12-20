مصر | حبس سائق "توك توك" أشعل النار في سيارة بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق "توك توك" أشعل النار في سيارة بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإشعال النار بسيارة تابعة لجهاز سرفيس بمدينة أبو النمرس.

فيما أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على "التوك توك" الخاص بالسائق.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بقيام سائق توك توك بإضرام النيران في سيارة تابعة لجهاز سرفيس بمدينة أبو النمرس، بواسطة شعلة بنزين ألقاها بمقدمة السيارة، وعقب ذلك تعدي عدد من سائقي التكاتك على الموظفين بالضرب، بسبب تحفظهم على التوك توك ملك السائق.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد داوود رئيس مباحث مركز أبو النمرس، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف والقبض على السائق، بعد السيطرة على حريق السيارة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.