أخبار مصر | تفاصيل جولة الرئيس بطرق ومحاور مصر الجديدة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جولة الرئيس بطرق ومحاور مصر الجديدة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق القاهرة السويس الصحراوي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وقد حرص الرئيس على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة علي سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم.