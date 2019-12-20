أخبار مصر | وزير الآثار يتفقد متحفي المجوهرات الملكية والقومي بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يتفقد متحفي المجوهرات الملكية والقومي بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الاثار متحفي المجوهرات والإسكندرية القومي وذلك للوقوف على تنظيم سير العمل وكفاءة الخدمات التي تقدم للزائرين بهما.

وتأتي الزيارة في إطار تنشيط حركة السياحة الثقافية وتشجيع الزائرين المصريين وخاصة الأطفال لزيارة المتاحف الإقليمية للتعرف علي عظمة حضارة بلادهم و رفع الوعي الأثري و الثقافي لديهم، كما اجتمع بالعاملين لمناقشة تطوير العمل المتحفي.

جاء ذلك خلال جولة لوزير الآثار الدكتور خالد العناني، بمدينة الإسكندرية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروعي ترميم وتطوير المعبد اليهودي "إلياهو هنابي" والمتحف اليوناني الروماني، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمتحفي المجوهرات والإسكندرية القومي، ورافقه خلال الجولة العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، والدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري.