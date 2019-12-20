أخبار مصر | جمعية آثار إسكندرية تهدي درعها لـ"العناني" تقديرًا لمجهوداته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعية آثار إسكندرية تهدي درعها لـ"العناني" تقديرًا لمجهوداته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحسب بيان الوزارة تتمثل تلك المشروعات في الانتهاء لأول مرة من مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة كوم الشقافة وإنقاذ وترميم مقابر الورديان وقرب الانتهاء من مشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بعد توقف دام قرابة ٩ سنوات.
وتعتبر جمعية آثار الإسكندرية هي أقدم مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية والثانية فــى مصــر حيث تأسسـت عــام 1893.
وتتمحــور أنشــطة الجمعيــة فــى تقــديم الخدمــات الثقافيــة والتعليميــة للمجتمــع المدني، حيث كانــت الجمعيــة منــذ تأسيســها تمثــل حلقــة الوصــل بين الآثاريــن والمؤرخـن المتخصصـن مـن جهـة والمجتمـع العـام مـن جهـة أخـرى.