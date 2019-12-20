أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين الاتصالات والتضامن الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين الاتصالات والتضامن الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات، بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية من خلال دعم مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى:-

- دعم وتمكين الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية.

- منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة إليكترونيًا.

- تدريب 1000 من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل.

- وصقل مهارات 1000 موظف من الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.

علي أن تكون مدة العمل به الى 3 سنوات لدعم معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها اليدوية والتراثية من خلال منصة رقمية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشائها لتكون منفذًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة عبر البوابة الدولية الانترنت.

- كما ستقوم المصرية للأتصالات بتدريب نحو 1000 من ذوي القدرات الخاصة لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءة 1000 من موظفي وموظفي الوحدات المركزية للجمعيات الأهلية.

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- البروتوكول يعد ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الرقمي يأتي تماشيًا مع استراتيجية وزارة التضامن التي ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، وهي الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية عن طريق دعم مشروعات الحرف اليدويه والأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.

- إمكانية إقامة معارض دائمة ومتحركة بالتعاون مع المصرية للاتصالات كما دعت وزيرالاتصالات والعاملين بالمصرية للاتصالات لزيارة معرض ديارنا الذي سيقام في الفترة من ٢٦ديسمبرالي١٥يناير.

- البروتوكول يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لشركات الاتصالات في مصر إيمانًا منها بأهمية المشاركة في تنمية المجتمع ومساندته في تقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود إيجابي على المواطنين في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين.

- تمكين المرأة العاملة في مجال الحرف اليدوية، والحرفيين من ذوي القدرات الخاصة وتمكينهم من عرض منتجاتهم في المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي على مدار العام.

