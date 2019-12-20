أخبار مصر | برنامج "فرصة" يعقد أولي لقاءاته التعريفية بمحافظات الصعيد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج "فرصة" يعقد أولي لقاءاته التعريفية بمحافظات الصعيد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اليوم الجمعة، برنامج فرصة أجد برامج التمكين الاقتصادي الذي يعمل تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وعقد أولى لقاءاته التعريفية بمحافظات الصعيد.

على أن يوفر البرنامج فرص عمل ومشروعات تنموية مستدامة لأهالينا في المحافظات تصل عددها لـ 50 ألف خلال المرحلة الأولى، بهدف تغيير سلوك المستفيدين للتحول من الاعتماد علي الدعم إلي الإنتاجية والاستقلالية.

جدير بالذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج التمكين والتي تعمل تحت مظلة الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ويستفيد منه عدة فئات وتشمل مستفيدي تكافل وكرامة، ويستهدف القادرين على العمل منهم وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية الشريكة، ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص التمكين والتدريب على ثقافة العمل الإنتاج.