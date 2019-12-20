أخبار مصر | الآثار تُنهي 60 ‎%‎ من أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار تُنهي 60 ‎%‎ من أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، مستجدات الأعمال بمشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني والتي تم تنفيذ أكثر من 60٪ منها حيث تم الانتهاء بالكامل من التدعيم الإنشائي لمبني المتحف والهيكل المعدني.

وجاري الآن تنفيذ أعمال الترميم الدقيق للبوابة الرئيسية للمتحف والحوائط الحجرية والأسوار الخارجية، كما تم البدء في أعمال التشطيبات النهائية لبعض قاعات العرض المتحفي وذلك تمهيدًا لافتتاحه نهاية عام 2020.

جاء ذلك خلال جولة لوزير الآثار الدكتور خالد العناني، بمدينة الإسكندرية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروعي ترميم وتطوير المعبد اليهودي "إلياهو هنابي" والمتحف اليوناني الروماني، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمتحفي المجوهرات والإسكندرية القومي، ورافقه خلال الجولة العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، والدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري.

يذكر أن اعمال مشروع التطوير والترميم للمتحف بدأت فى شهر فبراير 2018 بعد توقف الأعمال منذ عام 2010، حيث يأتي مشروع ترميم وتطوير المعبد اليهودي المتحف اليوناني الروماني ضمن اهتمام الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الآثار بالاهتمام والحفاظ على جميع آثارها وتراثها سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وتوليها نفس الأهمية.

وأيضًا طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في شهر أبريل عام 2017، لتطوير و ترميم 8 مواقع أثرية منها قصر البارون في حي مصر الجديدة والذي من المقرر افتتاحه في شهر يناير2020، وقصر محمد على شبرا، واستكمال أعمال المتحف القومى للحضارة فى منطقة الفسطاط، والذي سيستقبل قريبًا من متحف المصري بالتحرير، المومياوات الملكية في موكب مهيب، بالإضافة إلى تطوير منطقة أهرامات الجيزة، وترميم قصر ألكسان في أسيوط.