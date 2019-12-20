أخبار مصر | تعرف على موعد افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار أن أعمال ترميم المعبد اليهودي "إلياهو هنابي" في الإسكندرية تم الانتهاء منها بالكامل، حيث تم الانتهاء من التدعيم الإنشائي للمبنى والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط المزخرفة وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية بالإضافة إلى تطوير نظم الإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار وذلك تمهيدًا لافتتاحه في شهر يناير 2020.

جاء ذلك خلال جولة لوزير الآثار الدكتور خالد العناني، بمدينة الإسكندرية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروعي ترميم وتطوير المعبد اليهودي والمتحف اليوناني الروماني، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمتحفي المجوهرات والإسكندرية القومي.

ورافقه خلال الجولة العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، والدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري.