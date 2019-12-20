أخبار مصر | وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي وعدد من المتاحف الأثرية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي وعدد من المتاحف الأثرية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إلى مدينة الإسكندرية؛ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروعي ترميم وتطوير المعبد اليهودي "إلياهو هنابي"، والمتحف اليوناني الروماني، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمتحفي المجوهرات والإسكندرية القومي.

رافقه خلال الجولة العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية و المشرف العام علي القاهرة التاريخية، والدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري.